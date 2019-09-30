Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

MİLLİ Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

MİLLİ Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınacak. PKK/ PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında sürdürülen mücadelede gelinen son durum toplantıda değerlendirilecek. Toplantının en önemli gündem maddesini ise Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge meselesi oluşturacak. Güvenli bölge meselesiyle ilgili yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra konuyla ilgili askeri hazırlıklar da toplantıda masaya yatırılacak. MGK'da Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmaları da değerlendirilecek.

HASAN AY