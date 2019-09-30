  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor
Giriş Tarihi: 30.9.2019

, bugün Başkan 'ın başkanlığında toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği 'ndeki toplantıda 'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

MİLLİ Güvenlik Kurulu, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınacak. PKK/ PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında sürdürülen mücadelede gelinen son durum toplantıda değerlendirilecek. Toplantının en önemli gündem maddesini ise Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge meselesi oluşturacak. Güvenli bölge meselesiyle ilgili yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra konuyla ilgili askeri hazırlıklar da toplantıda masaya yatırılacak. MGK'da Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmaları da değerlendirilecek.

HASAN AY

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN