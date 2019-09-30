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toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

30.09.2019, 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,17:35

Başkan başkanlığındaki toplantısı başladı. Toplantının en önemli gündem maddesi ise 'nin kuzeyinde oluşturulacak ...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Milli Güvenlik Kurulu'nun ana gündem maddesi Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusu olacak.

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