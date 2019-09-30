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bildirisi yayımlandı

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yayımlandı

30.09.2019, 19:17 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019,19:38

Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığındaki () toplantısı sona erdi. 'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan toplantı 3,5 saat sürdü.

Toplantı sonunda açıklanan bildiride, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği bildiride, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

AA

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