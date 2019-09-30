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Polis olmanın şartları değişiyor

Polis olmanın şartları değişiyor
Giriş Tarihi: 30.9.2019

'nde yapılan değişikliğe göre polis olmak isteyenlerin sağlık kurulu raporlarında tarafından değişikliğe gidildi.

EMNİYET Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre polis olmak isteyenlerin sağlık kurulu raporlarında İçişleri Bakanlığı tarafından değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönmek isteyen adaylar A dilim sağlık şartlarına uymak durumunda kalırken sağlık raporlarını tam teşekkürlü hastanelerden alabilecekler. Yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak EGM'de görev alamayacak.
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