Eylem yapmak amacıyla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK/YPG’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.
Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 teröristin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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