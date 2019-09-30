  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

30.09.2019, 15:24

Eylem yapmak amacıyla ’den 'ye girmeye çalışan 2 /’li bölücü terörist hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi.

Eylem yapmak amacıyla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 teröristin yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan PKK/YPG'li 2 bölücü terörist, hudut birliklerimiz tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerimize teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sınırda eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN