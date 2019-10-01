Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge istediğimiz gibi gitmiyor. Harekat için hazırız bu işin şakası yok" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "(Güvenli bölge tesisi) İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır." şeklinde konuştu.
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Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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