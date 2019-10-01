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Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

01.10.2019, 16:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019,17:14

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyon ile ilgili net mesaj verdi. Erdoğan 'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM Genel Kurulu'da hitap etti. Erdoğan, TBMM'deki oturum ardından gazetecilere konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı

ERDOĞAN'DAN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON MESAJI
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz." mesajını verdi.

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