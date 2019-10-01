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’da kabus gecesi

Bodrum’da kabus gecesi
Giriş Tarihi: 1.10.2019

'nın ilçesinde önceki gece bomba gibi patlayan isale hattı, etrafı savaş alanına çevirdi. atlak nedeniyle bazı mahallelere ise su verilemedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gece bomba gibi patlayan DSİ isale hattı, etrafı savaş alanına çevirdi. Tonlarca su, yolun alt kısmındaki sitedeki evleri girdi. Gece yataklarında yatan vatandaşlar, su sesiyle uyanarak neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. O esnada site sakinlerinden biri, elektrik akımına kapıldı. Vatandaş, akımdan kendisini güçlükle kurtardı. Evlerde büyük çapta maddi hasara sebep olan su, daha sonra bölgede denize sıfır bir oteli vurdu. Otelin mutfak kısmındaki istinat duvarı yıkılırken bazı odalar, restoran bölümleri sular altında kaldı. Bir vatandaş ise patlakla oluşan çukura otomobili ile girdi. Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ekipleri patlağın olduğu bölgede çalışma başlattı. Patlak nedeniyle bazı mahallelere ise su verilemedi.

TUBA AYHAN

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