Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İHA'lar eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.
Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruç Reis araştırma gemilerine, Deniz Karakol Uçakları ve İHA'lar eşliğinde Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor.
Fatih ve Oruç Reis’e İHA koruması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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