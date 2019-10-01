FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmalarına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

18 İLDE FETÖ OPERASYONU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere 'mahrem imamlık' yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi.



Bu kapsamda, 6'sı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bugün sabah saatlerinde, Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.