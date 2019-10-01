İşadamı yere çakıldı

Ödemiş’te yamaç paraşütü yapan iş insanı Gürbüz Candemir, paraşütünün kapanması üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan Candemir kurtarılamadı

İş insanı Gürbüz Candemir (63), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek hayatını kaybetti. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir, Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı.





VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ



Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere çakıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iş insanı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Candemir'in cenazesi dün ikindi namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

SEVAL KONURALP