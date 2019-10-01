  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İşadamı yere çakıldı

İşadamı yere çakıldı

İşadamı yere çakıldı
Giriş Tarihi: 1.10.2019

Ödemiş’te yamaç paraşütü yapan iş insanı , paraşütünün kapanması üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan Candemir kurtarılamadı

İş insanı Gürbüz Candemir (63), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek hayatını kaybetti. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir, Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı.



VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere çakıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iş insanı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Candemir'in cenazesi dün ikindi namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

SEVAL KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşadamı yere çakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN