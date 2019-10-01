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Lunaparkta

Lunaparkta cinayet
Giriş Tarihi: 1.10.2019

Manisa’da bir lunaparkta jeton tartışması nedeniyle çıkan kavgada Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi () Genel Müdürlüğü çalışanı , kızının gözleri önünde vurularak öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesi cinayetle korkunç bir cinayetle sarsıldı. Eren Erbahçeciler (34) kızı ile birlikte Salihli-Ödemiş yolu üzerindeki lunaparka eğlenmeye gitti. Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S tabanca ile Eren Erbahçeciler'i vurdu. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırılan Erbahçeciler, hayatını kaybetti. Erbahçeciler'in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan K.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

EMRE SAÇLI

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