MGK’nın gündemi güvenli bölge

Milli Güvenlik Kurulu, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Milli Güvenlik Kurulu, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren iç ve dış gelişmeler ele alındı.



Toplantının en önemli gündem maddesi ise Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge konusu oldu. Fırat'ın doğusuna yapılması öngörülen harekatla ilgili hazırlıkların masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca, terörle mücadeledeki son durum ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında sürdürülen mücadelede gelinen son durum toplantıda değerlendirildi. 3.5 saat süren kritik toplantı sonrası yayımlanan yazılı bildiride ise, "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" vurgusu yapıldı.