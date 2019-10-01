Geçen Ağustos ayında geldiği İzmir'de ağaçta asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar'ın intiharının normal bir intihar vakası olmadığını söyleyen acılı baba Mustafa Kıyar, yaşadıklarına isyan etti.

Sosyal medyadan tanıştığı, sahte fotoğrafla kendisini Yağmur Güzel olarak tanıtan Tuğçe Demirdaş'la (19) buluşmak için Zonguldak'tan geldiği İzmir'de canına kıyan Mutlu Kıyar'ın (23) ailesi DNA testi nedeniyle cenazeyi hala alamadı. Geçen Ağustos ayında geldiği İzmir'de ağaçta asılı cesedi bulunan oğullarının intiharının normal bir intihar vakası olmadığını söyleyen acılı baba Mustafa Kıyar, yaşadıklarına isyan etti.



'SORUNU YOKTU'



Oğlunun sosyal medya kullanmadığını söyleyen baba Kıyar, "O kıza nereden bulaştı bilmiyorum. Kıbrıs'ta askerlik yapıp gelmişti, çok güzel bir işi vardı, maddi ya da manevi hiçbir sorunu olmayan bir genç neden gelip İzmir'de intihar etsin; bu sorunun cevabını bulamıyorum. Oğluma ne yaptılar bilmiyorum ama sonuna kadar takipçisiyim, bu normal bir intihar vakası değil. Oğlumun cenazesini toprağa verdikten sonra o kızdan şikayetçi olacağım" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL