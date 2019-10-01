Yarış kızışıyor

CHP'de kongre takvimi netleşirken İzmir Bergama'da da örgüt hareketlendi. Mevcut İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, yeniden aday olmak istiyor. Kulislerde Mehmet Eceviz Canbaz'ın ilçe kongreleri için İzmir genelinde çalışma yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ekibiyle yakınlaştığı konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI

CHP'de kongre takvimi netleşirken İzmir Bergama'da da örgüt hareketlendi. Mevcut İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, yeniden aday olmak istiyor. Canbaz, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla birlikte siyaset yapan Bergama'nın CHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e yakındı. Ancak, Kocaoğlu ve Gönenç'in belediye başkanlığından ayrılmasının ardından ilçede siyaset parametreleri değişmeye başladı. Kulislerde Mehmet Eceviz Canbaz'ın da bu çerçevede ilçe kongreleri için İzmir genelinde çalışma yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ekibiyle yakınlaştığı konuşuluyor. Soyer ekibiyle temasa geçen Canbaz'ın bu ekibin adayı olmak istediği öne sürülüyor. Soyer ekibi ise, adaylarını Kasım ayında yapılacak mahalle delege seçimlerinin ardından netleştirmeyi planlıyor.



GÖNENÇ, YASA'YI HAZIRLIYOR



Bu arada Belediye eski Başkanı Gönenç'in, Mehmet Ecevit Canbaz'ın Soyer ekibiyle yakınlaşmasının ardından ilçe başkan adayı olarak yeni bir isim çıkarmak için çalışma başlattığı ifade ediliyor. Gönenç'in bu çerçevede ilçe siyasetinin tanınmış isimlerinden Akın Yasa'yı aday göstermek istediği öne sürülüyor.



KINIK

Yılmaz'ın ismi konuşuluyor



Kınık, CHP'nin İzmir'de yerel yönetimlerde iktidarda olmadığı 6 ilçeden biri. İlçe örgütünde şimdilik sakin bir hava hakim. Örgütte aday olarak şu ana kadar öne çıkan tek isim mevcut İlçe Başkanı İsmail Yılmaz. Yılmaz'ın yeniden aday olması halinde seçilebileceği kulislerde dillendiriliyor. Bu arada ilerleyen süreçte başka isimlerin de adaylık için harekete geçebileceği ifade ediliyor.



DİKİLİ

Altıparmak önde



Dikili, CHP örgütünün kongre öncesi sakin olduğu ilçelerden biri. İlçede Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kongre sürecinde belirleyici aktör olarak görülüyor. Kulislerde Kırgöz'ün mevcut İlçe Başkanı Hasan Altıparmak'la yola devam etmek istediği kaydediliyor. Kırgöz, hem ilçe hem de il kongresi sürecinde Başkan Tunç Soyer'e yakın ekiple hareket ediyor.

YARIN: KEMALPAŞA-TİRE