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‘108 üst düzey hain öldürüldü’

‘108 üst düzey hain öldürüldü’
Giriş Tarihi: 2.10.2019

, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet töreninde terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili konuştu. Soylu, yaz aylarında küçük büyük toplam 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet töreninde terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili konuştu. Yaz aylarında küçük büyük toplam 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Soylu, "Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık. Bugün itibarıyla sonbahar ve kış operasyonlarımıza başlıyoruz" dedi. Soylu, "2019'da gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar üst düzey 108 terörist etkisiz hale getirildi. 17 Ağustos'ta başlayan Kıran operasyonlarında 63 terörist etkisiz hale getirildi. 68 mağara sığınak imha edildi" diye konuştu.

200 BİN POLİS BUGÜN YAYA NÖBETİ TUTACAK

İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Bakanlığın talimatıyla bugün 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat süreyle yaya nöbeti tutacak.

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