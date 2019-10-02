AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 50+1 tartışmalarıyla ilgili sorusuna Çelik, AK Parti'nin böyle bir ajandası olmadığını belirtti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı. AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

New York'ta herkes kendisi açısından sorunlara değinirken, sadece sayın Cumhurbaşkanımız her soruna değinen bir konuşma gerçekleştirmiştir

Nefret söylemi ile mücadele çok önemli.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bu konuda en ilkeli tutumu gösterdik.

Soruşturma hukuk prensiplerine uymuyor.

Bu S. Arabistan ile Türkiye arasında ikili bir mesele değildir.

Bu katliamı gerçekleştiren kimdir? Emri kim vermiştir? Bunların cevapları hala verilmemiştir.

Süreç şeffaflıktan uzak yürütüldü.

Suç İstanbul'da işlendi yargılama İstanbul'da yapılmalı.

MÜLTECİ KONUSU

Cumhurbaşkanımızın AB'ye mülteciler konusundaki mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri sebebiyle, 'Biz bu yükü tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Taahhütlerinize uymuyorsunuz, gereğini yaparız' açıklamasından sonra muhtelif açıklamalar geldi.

AB mülteci meselesinde sınıfta kalmıştır.

Türkiye ise dünyadaki standartları yükselten bir tutum sergilemiştir. İçişleri Bakanlığımızın bu meseleyi yönetmekle olduğu kriterler AB'nin kriterlerin çok üstündedir. Bu kriterlerin olması da yetmiyor.

AB ile yapılan göçmen anlaşması bu haliyle işlemiyor

GÜVENLİ BÖLGE

Biz Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusunun yarısı kadar bir yükü çekiyoruz. Ama neticede bu yükü sonsuza kadar çekmek durumunda değiliz. Çözüm burada güvenli bölgenin kurulmasıdır.

Demografik yapıyı bozanlar terör örgütleridir.

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatıyla koyduğumuz sonuçlar 354 bin mültecinin geri dönmesini sağlamıştır. Türkiye'nin önerisi gündeme geldiğinde 'bu demografiyi değiştirme çabasıdır' diyenler, rejimin ve terör örgütlerinin gayretine örtülü bir destek verdiklerini iyi düşünmelidirler.

Güvenli bölgenin herkes hangi bölgede oturuyorsa o bölgenin asıl sahiplerine teslim edilmek suretiyle kurulması en önemli meseledir.

DEPREM TOPLANTISI

Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor.



Okul binaları başta olmak üzere, 221 milyar tutarında yatırım yapıldı. 105 milyar tutarında sağlık için yatırım yapılmıştır. CHP sözcüsünün bahsettiği rakamlar, çok düşük rakamlardır. Deprem vergileri sanki başka yerlere harcanmış gibi davranıyorlar.

Bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildi. Saklanan bir şey yok.

Van'a dönük olarak ortaya konan performans, dünya çapında örnek gösterilecek düzeydedir. Yalova'da Düzce'de 6 ay gibi bir süre devlet kendine gelememiştir. 12 milyon kişiye afet eğitimi verilmiştir.

50+1 TARTIŞMALARI

AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş.



Bu bir yapboz tahtası değil. AK Parti millet iradesini en üstte tutan bir siyasettir. Baraj yüzde 50 oldu. Daha önce rahatlıkla iktidarı alabileceğimiz rakamlar dururken neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçelim.

Yüzde 50 barajı getirdiğinizde çok sayıda vatandaşı bir araya getireceğiniz bir siyaset geliştirmek zorundasınız. Vatandaş oyunu verdiği anda hükümetin nasıl kurulacağı belli.