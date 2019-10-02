Cemal Kaşıkçı, katledilişinin birinci yılında anıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı

Anma programında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın artık insan haklarına saygının, insan onurunun, özgürlüğün, adaletin sembol ismi haline geldiğini söyledi.



Dünyada Kaşıkçı cinayeti gibi her gün çok sayıda cinayet olduğunu ifade eden Aktay, Suriye'de, Mısır'da, Myanmar'da, Keşmir'de, Libya'da ve Yemen gibi İslam dünyasından ülkelerde çok sayıda cinayet, suikast ve katliamların yaşandığını anlattı.



Tarih boyunca Kabil'in Habil'i, Yezid'in Hz. Hüseyin'i katletmesinin sembol cinayetlerden olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu:

"Bazı analizlerde 'uluslararası ilişkilerde devletler böyle cinayetler yapar, fazla büyütmemek lazım' diyenler var. Hayır büyütmek lazım. O, ölümüyle bizi uyandırdı. Çağımızın Kerbelası'nı yaşattı ama ölümüyle bizi uyandırdı. Onu düşüncelerinden korktukları için öldürdüler. Onu öldürdükleri için düşünceleri çok daha canlı ve onları tehdit edecek hale geldi. Düşüncelerden korkan diktatörlere söylüyoruz; Düşüncelerden korkmak sizin ecelinize mani değildir. Kaşıkçı kendi ülkesinin konsolosluğundan içeri girerken bir devletin cinayet işleyeceğini aklından geçirmiyordur. Çünkü devletler tabiatları itibarıyla insanları öldürmek değil yaşatmak için var olurlar."





Türkiye'nin cinayetin ardından olayın takipçisi olduğunu belirten Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından büyük bir teselli ile şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız, olayı duyduğu andan itibaren hiçbir hesap gözetmeden tamamen adaletin, hukukun gereğinin yerine getirilmesi konusunda konuyu ele aldı. Şu anda bu aşamadayız hala bu cinayetten doğan hukukun yerine getirilmesini talep ediyoruz. Halen cesedin nerede olduğuna dair bir açıklama duyabilmiş değiliz. Kendi sorumluluk altında cereyan etmiş olduklarını söyleyenler sahip oldukları bilgileri paylaşmış değiller."



Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da Cemal Kaşıkçı'nın temiz bir kalbe sahip, sadık bir dost olduğunu söyledi. Kışlakçı, "halim ve selim" bir insan olarak nitelediği Kaşıkçı'nın iki kez şehit edildiğini dile getirerek, "Önce, onu öldürdüklerinde şehit oldu. İkincisi ise barbar ve alçakça katliam ile ilgili kanıtları tahrif ettiklerinde. Fakat şunu unuttular, bu çocuksu kalbe sahip adam ölmeyecek ve insanlığın ebedi muhayyilesinde yaşayacak." dedi.

"CEMAL'İN CESEDİ NEREDE?"

Kaşıkçı ile Türkiye ve Suudi Arabistan dışında da birçok ülkede konferanslarda bir araya geldiklerini belirten Kışlakçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Coğrafyamın çocuklarına çıkış ve kurtuluş yolu olarak demokrasiyi ve Türkiye'yi örnek gösterirdi hep. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyardı. Askeri cuntalar, diktatörler ve radikal dini gruplar arasında sıkışmış halklar ve gençler için Arap Baharı'nı bir umut olarak görmüştü. Şimdi bizler bir yıl öncesinde onun şehit olduğu bu mekanda yeniden bir aradayız. Tüm dünya medyası da burada. Geçen yıl Türk-Arap Medya Derneği (TAM) olarak bu kapının önünde Cemal'in şehadetini ilk biz dünyaya duyurmuştuk. Ve bugün bu mazlum adamın davasında adaletin tahakkuk etmesi için haykırıyoruz. Cemal'in cesedi nerede? Ve onu katledenler cezasını bulacak mı?" ifadelerini kullandı.

AA