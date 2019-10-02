CHP’li Gürsel Tekin PKK kanalında

CHP'nin Suriye konulu konferansına terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes'in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, terör örgütü PKK'nın medya organı ANF'ye konuştu.

CHP'nin Suriye konulu konferansına terör örgütü PYD yandaşı Amy Austin Holmes'in konuşmacı olarak davet edilip propaganda yapmasına izin verilmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, terör örgütü PKK'nın medya organı ANF'ye konuştu. Doğu ve Güneydoğu'da başlatılan terör soruşturmaları kapsamında görevden el çektirilen HDP'li isimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, söz konusu makamlara kayyum atanmasını eleştirdi. Tekin, kayyumlarla ilgili "Bu klasik geçmiş dönem darbecilerin anlayışıdır. Bunlar darbe dönemi uygulamalarıdır. Yeni dönemde bir hukuk sürecinin başlatılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT'



Tekin'in verdiği demecin yayınlandığı internet sitesi ve TV kanalı, terör örgütü PKK tarafından propaganda için kullanılıyor. Mehmetçik'i hedef alan, sinsi tuzaklar kuran teröristler için 'şehit' ifadesi kullanılıyor. Yine örgütün birçok kanlı saldırısı, bu site üzerinden yayımlanarak dijital ortamda dolaşıma sokuluyor. Hendek terörü döneminde ANF üzerinden yapılan çağrılarla, terör örgütü PKK'nın saflarına katılım istenmişti.



HABER MÜDÜRÜNÜ INTERPOL ARIYOR



Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) Haber Müdürü Maxime Azadi, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki propaganda ve lobi çalışmalarında aktif rol alıyor. Türkiye'nin, Maxime Azadi'nin terör örgütüyle işbirliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu belirtildi.