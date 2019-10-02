Dalak patlatan koca cezaevinde

Yeni Asır'ın haberi ses getirdi. Muğla'da karısı Hacer H'nin tek yumruğuyla dalağını patlatan Halit H, savcılık talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Asır'ın haberi ses getirdi. Muğla'da karısı Hacer H'nin tek yumruğuyla dalağını patlatan Halit H, savcılık talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Hacer H. kocasının tutuklanması haberine çok sevindiğini belirterek, "Beni bu hale getirmenin cezasını çekecek" dedi.

MURAT YALÇIN