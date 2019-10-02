İki isim ön planda

İzmir'de CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İP'yle kurduğu ittifak çerçevesinde aday çıkarmadığı Tire'de de parti örgütü hareketli. İlçenin etkili siyasi aktörlerinden İlçe eski Başkanı Hakan Şenoyar'ın yeniden aday olacağı konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI(15)

İzmir'de CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İP'yle kurduğu ittifak çerçevesinde aday çıkarmadığı Tire'de de parti örgütü hareketli. İlçenin etkili siyasi aktörlerinden İlçe eski Başkanı Hakan Şenoyar'ın yeniden aday olacağı konuşuluyor. Şenoyar'la birlikte mevcut İlçe Başkanı İsmail Güleç'in de ismi adaylık için geçiyor. Ayrıca Şenoyar ve Güleç'in ileriki süreçte güçlerini birleştirerek yola devam edebilecekleri de kulislerde dillendiriliyor. Bu arada iki ismin İzmir genelindeki kongreler için çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekiple temasta olduğu belirtiliyor. Şenoyar ve Güleç'in güçlerini birleştirmesiyle ilçede kongrenin muhtemelen tek adayla yapılmasının beklendiği kulislerde dillendiriliyor.



KEMALPAŞA

Ayçil yeniden aday



Kemalpaşa CHP örgütünde de kongre takviminin açıklanmasının ardından hareketliliğin başlayacağı belirtiliyor. İlçede adaylık için mevcut ilçe Başkanı Mehmet Ayçil'in adı ön planda. Mevcut Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın da uyumlu çalıştığı Ayçil'e destek verdiği kulislerde konuşuluyor. Ayçil'in ilçede seçimlere tek aday olarak girmesinin beklendiği belirtiliyor.



MENEMEN

Tanrıverdi ADAY

CHP Menemen'de örgütteki son gelişmeleri geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. İlçede Sadık Tanrıverdi'nin de kongrede aday olacağı belirtiliyor. Tanrıverdi'nin çalışmalara başladığı ve partililerle görüştüğü kaydediliyor.



YARIN: KİRAZ/BEYDAĞ/BAYINDIR