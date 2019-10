Kaybedecek tek bir gün daha yok

Türkiye’nin masa başında yazılan senaryoların figüranı olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Millet olarak gerekirse ser veririz, ama istiklalimizden asla ödün vermeyiz. Türkiye’nin kaybedecek tek bir günü daha yoktur. 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettireceğiz. Projelerimiz hazır” dedi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 27. Dönem 3. Yasama Yılı çalışmalarına başladı. Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele ve Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



ORTAK PAYDADA BULUŞMALIYIZ



Malazgirt'ten İstiklal harbine ve terörle mücadelemize kadar bu toprakların vatan olması için mücadele eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Suriye'de, Irak'ta Afganistan'da, Lübnan'da, Balkanlar'da bayrağımızı gururla dalgalandıran güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Dünyada böylesine kesintisiz devlet tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş, bağımsızlığı bahşedilmiş, hedefi olmayan toplumlarla karıştıranlar oluyor. 15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun büyük Türkiye'nin kararlılığını perçinlemiştir. Milli iradenin üstünlüğü yerine küçük azınlığın çıkarlarını korumayı amaçlayan tüm darbelerin hedefinde bu Meclis olmuştur. Önce devletim ve milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu çatı altında olmaya hakkı yok. Terörle arasına mesafe koyan tüm kesimleri milli meselelerde ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.



ASLA ÖDÜN VERMEYİZ



Ülkemize yönelik Suriye kaynaklı terör tehdidi artık tahammül edilemez boyutlara ulaştı. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden siyasi ve idari birliğinden yanadır. Biz asla savaştan, kan dökülmesinden yana değiliz. Hem kendimize hem de tüm Suriye halkı için güvenli gelecek istiyoruz. Türkiye, masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke midir? Millet olarak gerekirse ser veririz, ama istiklal ve onurumuzdan asla ödün vermeyiz. Türkiye'yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine artık bu oyunun sonuna gelindiğini söyledik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kararlılığımızın somut birer tezahürüdür. Türkiye'nin kaybedecek tek bir günü daha yoktur. 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskan ettirmeyi planlıyoruz. Projelerimiz hazır.



'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'



Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından da gazetecilere konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz" mesajını verdi.



'BÖLGEDEKİ HER GELİŞME BİZİ İLGİLENDİRİR'



Türkiye'nin Suriye'ye sırtını dönemeyeceği gibi Asya'nın hiçbir köşesine bigane kalamayacağını söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımız dışındaki hiçbir faaliyetimiz işgal, istismar amaçlı değildir. Ama Akdeniz'in Ege'nin Karadeniz'in karşısındaki her gelişme bizi doğrudan ilgilendirir. Suriyeli kardeşlerimize sınırlarımızı açtık. Şimdi bize düşen sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli iklimi oluşturmaktır" dedi.



'IMF DEFTERİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI'



Konuşmasında Türkiye ekonomisinin finans sistemine yönelik saldırılardan çok daha güçlü çıktığını söyleyen Erdoğan, "Sadece bir gecede 10 milyar dolardan daha fazla cari kurun çok üzerinde döviz satın alma emirleriyle karşılaştık. Ama döviz kuru istikrarlı çizgiye oturtulmuştur. Faizin inmesi için adımlar atılmıştır. Faizler, bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 10 puan, konut kredilerinde 15 puan gerilemiştir. Enflasyonun da yeniden tek haneli rakama ineceğine inanıyorum. IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattığımızın altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirinceye kadar çalışacağız" dedi.