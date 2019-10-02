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Kayıp müzisyen kurbanı mı?

Kayıp müzisyen cinayet kurbanı mı?
Giriş Tarihi: 2.10.2019

'ta 13 yıl önce kayıplara karışan müzisyen 'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu 'ın (18) olayın bir olduğunu söylemesi polisi harekete geçirdi.

Uşak'ta 13 yıl önce kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan Akduman'ın (18) olayın bir cinayet olduğunu söylemesi polisi harekete geçirdi. Seyhan Akduman, Ayhan A. ile Ekrem P'nin, dedesini evde baltayla öldürdüklerini öne sürerek, "Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi. Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedinin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Kazı çalışması sürerken Ayhan A. ve Ekrem P. gözaltına alındı.

NAİL AZBAY

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