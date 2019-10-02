Mesaiye giderken kazada öldü

İzmir'in Tire ilçesinde otomobiline akaryakıt aldıktan sonra çalıştığı fabrikaya gitmek isteyen Yaşar Eryılmaz (48), akaryakıt istasyondan çıkmak isterken başka bir araçla çarpıştı. Talihsiz işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde otomobiline akaryakıt aldıktan sonra çalıştığı fabrikaya gitmek isteyen Yaşar Eryılmaz (48), akaryakıt istasyondan çıkmak isterken başka bir araçla çarpıştı. Talihsiz işçinin otomobili ikiye bölünürken ağır yaralanan Eryılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eryılmaz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

HÜSEYİN KILIÇ