MHP lideri Bahçeli açılışa katılamadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolları enfeksiyonundan dolayı evinde istirahat ediyor. Bahçeli, dünkü Yeni Yasama Yılı törenlerine de katılamadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin Meclis'te yapılacak törenlere katılamayacağını yazılı açıklama ile duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üst solunum yolları enfeksiyonundan dolayı evinde istirahat ediyor. Bahçeli, dünkü Yeni Yasama Yılı törenlerine de katılamadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin Meclis'te yapılacak törenlere katılamayacağını yazılı açıklama ile duyurdu.



İSTİRAHATİ DEVAM EDİYOR



Yalçın, "Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş ve evinde istirahate çekilmiştir. Hareketlilikten uzak kalması gerektiği değerlendirilen Sayın Bahçeli'nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır. Genel Başkanımız bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır" ifadelerini kullandı.