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duyurdu: Avaşin'de 'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Avaşin'de PKK'ya ağır darbe

02.10.2019, 17:49

Son dakika haberine göre 'ndan gelen açıklamada Avaşin'e düzenlenen hava harekatında 'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ", terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak ’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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