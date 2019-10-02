  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe

Pençe-3 Harekatı'nda 'ya darbe

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe

02.10.2019, 09:48

Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında haftanın bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN