Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında haftanın bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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