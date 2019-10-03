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13 yıl sonra kuyu açıldı

13 yıl sonra kuyu açıldı
Giriş Tarihi: 3.10.2019

’ta kendisi 5 yaşındayken kaybolan dedesi ’ın, Ayhan A ve Ekrem P. tarafından baltayla öldürüldüğünü söyleyen ’ın (18) gösterdiği yerde kuyu bulundu. Kuyudan kemik parçaları ve balta çıktı

Uşak'ta, 2006 yılında kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri ve cesedi kuyuya atarak yok etmeye çalıştıkları iddiasıyla, o dönemde 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu Seyhan Akduman'ın (18) ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar Ayhan A. ile erkek arkadaşı Ekrem P. tutuklandı. Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında battaniye içine sarılı kemik parçaları bulundu.



'İLİŞKİMİZ VARDI'

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan A. ve erkek arkadaşı Ekrem P, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. A'nın ifadesinde, Mehmet Yobaz ile imam nikahı kıyarak birlikte yaşadıklarını, o dönemde Ekrem P. ile de gönül ilişkilerinin bulunduğunu aktardığı öğrenildi.

'EVE ALKOLLÜ GELDİ'

Ekrem P'nin bir gece evlerine alkollü olarak geldiğini, o sırada uyuyan Mehmet Yobaz'ı başına baltayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra arabaya koydukları cesedi, Kırkağaç Mahallesi İkinci Şehitler Mezarlığı yakınındaki bir kuyuya attıklarını anlatan Ayhan A'nın, ertesi gün de kuyuya iki torba çimento dökerek delilleri yok etmeye çalıştıklarını itiraf ettiği belirtildi. Şüphelilerden Ekrem P'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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