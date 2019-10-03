Mahmut Can Kalkan, Bayraklı’da işlediği çifte cinayetin ardından dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kalkan, hakimin ‘başka bir diyeceğin var mı’ sorusuna ‘Bana para lazım’ cevabını verdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 14 Mayıs günü annesi Fatma (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (46) içine siyanür koyduğu limonatayı içirerek öldüren, iki kardeşini de öldürmeye çalışan üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Kalkan, "Sevgilim Rumeysa'dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım. Onu sadece ben görebiliyorum. O bana siyanürle ailemi ortadan kaldırmamı söyledi. O şu an duruşma salonunda değil, cezaevinde beni bekliyor" diye konuştu.



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Sanığın dedesi Mahmut Kalkan, torunundan şikayetçi olduğunu belirterek, "Biri oğlum, biri torunum. Kendisi en çok sevdiğim torunumdu. Benim adımı taşıyordu" diye konuştu. Mahkeme başkanının 'Başka bir şey söylemek ister misin' sorusuna sanık Kalkan, "Bana para lazım" diye cevap verdi. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

METİN BURMALI