Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarıyla sistem değişikliğine gidileceği yönünde çıkan dedikoduları da sonlandırmış oldu.
MYK'nın ardından Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir değişikliğin olmayacağını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarıyla sistem değişikliğine gidileceği yönünde çıkan dedikoduları da sonlandırmış oldu.
Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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