  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak

: Sistemde değişiklik olmayacak

Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak

03.10.2019, 18:05 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019,19:32

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" dedi. açıklamalarıyla sistem değişikliğine gidileceği yönünde çıkan dedikoduları da sonlandırmış oldu.

MYK'nın ardından Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir değişikliğin olmayacağını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MYK'nın ardından "Sistemde değişiklik olmayacak. Bunlar bizim dışımızda" dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarıyla sistem değişikliğine gidileceği yönünde çıkan dedikoduları da sonlandırmış oldu.

Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan: Sistemde değişiklik olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN