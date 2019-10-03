Başkan yardımcısı makamında rehin alındı

Bursa'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, elinde tabancayla makam odasına giren Sinan Bingöl tarafından rehin alındı.
Bursa'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, elinde tabancayla makam odasına giren Sinan Bingöl tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonrası Bingöl teslim oldu.
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