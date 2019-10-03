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Başkan yardımcısı makamında rehin alındı

Başkan yardımcısı makamında rehin alındı
Giriş Tarihi: 3.10.2019

'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı , elinde tabancayla makam odasına giren tarafından rehin alındı.

Bursa'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, elinde tabancayla makam odasına giren Sinan Bingöl tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonrası Bingöl teslim oldu.

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