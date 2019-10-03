Bayraklı’da hizmet vatandaşa kaldı

Borç batağındaki CHP’li belediyeler hizmet üretmeyi bile vatandaştan bekler hale geldi. Bayraklı Belediyesi, kavşak, meydan, park ve sosyal tesis projelerinin yapımı için bağış hesabı açıyor. Belediyeyi 168 milyon TL ile borçla devraldığını söyleyen Başkan Serdar Sandal, vatandaştan bağış toplayacak

İzmir'deki CHP'li belediyeler mali açıdan resmen dibe vurdu. Borçları nedeniyle hizmet üretemez hale gelen belediyeler, mali darboğazı aşmak için satışların yanı sıra çok konuşulacak bir adım daha attı. Bayraklı Belediyesi, ilçeye yapacağı kavşak, meydan, park ve sosyal tesis projeleri için ilçe halkından bağış toplamak için harekete geçti. Belediye adına bağış hesabı açılmasına yönelik karar alınması talebi CHP'li yönetim tarafından Meclis'e getirildi. AK Parti'nin karşı çıktığı kararın CHP oylarıyla çıkmasının beklendiği kaydedildi.



HALKIN CEBİNE GÖZ DİKTİLER



Belediyeyi 168 milyon TL ile borçla devraldığını ve şimdiye kadar 10 milyon TL borç ödediğini açıklayan Başkan Serdar Sandal bağış olarak toplanacak paralarla belediye hizmetlerini yapmak istiyor. CHP'den gelen önerge meclis toplantısında tartışma çıkardı. AK Partili Meclis Üyesi Özgür Hızal, "Belediye yapması gereken asli görevler için vatandaşın cebine göz dikmiş durumda. Bir kişi bağış yapabilir ama kavşak, yol, cadde, meydan ve park gibi icraatlar için para toplamak kabul edilemez" diye konuştu. Bağış toplama kararın CHP'lilerin oylarıyla kabul edilmesi bekleniyor.



MENDERES'TE 5.5 MİLYONLUK SATIŞ



Menderes Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, belediyenin iki taşınmazını satılığa çıkardı. Tekeli Mahallesi'ndeki 9 bin 170 metrekarelik arsa için geçici teminat bedeli olarak 110 bin lira istenirken, piyasa değeri 3 milyon 668 bin lira olan arsanın ihalesi 16 Ekim'de gerçekleşecek. Bir diğer satılık taşınmaz ise Görece Mahallesi'nde 16 bin 236 metrekarelik tarla. Geçici teminat bedeli olarak 60 bin lira istenen ve piyasa değeri 2 milyon 29 bin lira olan tarlanın ihalesi 9 Ekim'de yapılacak



DİKİLİ'DE BELEDİYE MÜLKLERİ İPOTEK VERİLDİ



Dikili Belediyesi'ni 88 milyonluk borçla devralan CHP'li Adil Kırgöz 40 milyon TL'lik vergi ve SGK borcuna karşılık yapılandırma için belediye mülklerini ipotek gösterdi. Kırgöz, ayrıca 7,5 milyon TL araç kiralama borcu için 1,5 milyon TL'lik kredi kullanma kararı aldı.



BUCA'DA İKİ BENZİNLİK SATIŞTA



Buca Belediyesi, mülkiyetinde olan 3 benzinlikten Kozağaç ve Kaynaklar Yolu'ndaki 2 benzinliği satma kararı aldı. AK Parti'nin karşı çıktığı satışla ilgili CHP'li Başkan Erhan Kılıç, "Buca iyi durumda değil. Kaynağa ihtiyacımız var. Vatandaşa hizmet etmek istiyoruz" dedi. Yeni Asır'a da konuşan Kılıç, "Bugüne kadar 40-50 milyon lira borç ödedik. Belediyenin çok büyük bir kaynağı faize gidiyor. Bu satışla belediye bütçesini rahatlatacağız" dedi