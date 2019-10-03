CHP yönetimi partide kayyum dönemi başlattı. Eskişehir'de mahkeme kararıyla kayyumun göreve getirilmesinin ardından Tunceli il yönetimine de kayyum atayan CHP, son olarak ise Şişli ilçe yönetimine kayyum ataması yaptı.

CHP yönetimi partide kayyum dönemi başlattı. Eskişehir'de mahkeme kararıyla kayyumun göreve getirilmesinin ardından Tunceli il yönetimine de kayyum atayan CHP, son olarak ise Şişli ilçe yönetimine kayyum ataması yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yapılan atamanın arkasında ise CHP kulislerinde Şişli ilçe başkanı ve yönetimin Mustafa Sarıgül'le hareket etmesinin etkili olduğu kaydediliyor. CHP'de 'kayyum' dönemi olarak adlandırılan atamalara tepki gösterenler ise hem genel merkezin örgütleri kongreleri bile beklemeden dizayn etmeye çalıştığı hem de muhalif isimlerin partiden 'kayyum' yoluyla uzaklaştırıldığı yorumunu yapıyor.

EVRİN GÜVENDİK