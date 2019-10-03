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rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

03.10.2019, 10:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019,10:45

, rakamlarını açıkladı. Eylül ayında yıllık TÜFE yüzde 9,2'ye düştü. Çekirdek enflasyon ise Eylül'de yüzde 7,54'e düştü.

2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,15 İLE KONUT GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,09, alkollü içecekler ve tütünde %1,79 ve ulaştırmada %1,61 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %0,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.


YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %43,86 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık %15,41, çeşitli mal ve hizmetler %14,98, lokanta ve oteller %14,87 ve eğitim %14,00 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK %0,99 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,56 artış gerçekleşti.

Eylül 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 292 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 84 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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