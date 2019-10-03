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Hacizli yok oldu!

Hacizli makam aracı yok oldu!
Giriş Tarihi: 3.10.2019

'da 'nde çalışan işçilerin açtıkları tazminat davasını kazanmalarının ardından haciz konulan Belediye Başkanı İP'li 'nın esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Aydın'da İncirliova Belediyesi'nde çalışan işçilerin açtıkları tazminat davasını kazanmalarının ardından haciz konulan Belediye Başkanı İP'li Aytekin Kaya'nın makam aracı esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Geçtiğimiz gün polis eşliğinde belediyeye gelen haciz memurları, makam aracının çevresinin iş makineleriyle kapatılması nedeniyle haciz işlemini uygulayamamıştı. Olayın ardından şimdi de makam aracı ortadan kayboldu. Aracın şantiyeye kaldırıldığı iddia edildi.

KAZIM YÖRÜKCE

Bir garip haciz direnişi!

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