Kongre sürecinde 3 isim etkili

CHP İzmir'de kongre süreci heyecanı yaşanırken en hareketli ilçelerden biri de Bayındır. İlçede 3 ismin etkisi hissediliyor. Geçtiğimiz dönem Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçe kongresi için çalışıyor.

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (16)

CHP İzmir'de kongre süreci heyecanı yaşanırken en hareketli ilçelerden biri de Bayındır. İlçede 3 ismin etkisi hissediliyor. Geçtiğimiz dönem Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, ilçe kongresi için çalışıyor. Sesli'nin bir aday çıkarmayı planladığı kulislerde konuşuluyor. Bu arada çalışma yürüten bir diğer ismin de Ali Doğu olduğu kaydediliyor. Doğu'nun da aday çıkarmak istediği belirtiliyor. Öte yandan ilçede aday olarak ismi ön plana çıkan bir başka isim ise, Behzat Aydilek... Aydilek'in aday olmayı planladığı ve kongrede seçilme şansının yüksek olduğu kulislerde dillendiriliyor.





BEYDAĞ

YILMAZLAR SOĞUKKUYU'YU DESTEKLİYOR



Beydağ'da, Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın etkisi hissediliyor. Yılmazlar'ın uyumlu çalıştığı mevcut İlçe Başkanı Mehmet Soğukkuyu'yu yeniden adaylık için desteklediği kaydediliyor. Soğukkuyu şu ana kadar ilçede adı ön plana çıkan tek aday... Soğukkuyu, Feridun Yılmazlar'ın belediye başkanlığı aday adaylığı için ilçe başkanlığından istifa etmesi üzerine göreve gelmişti. Kiraz'da da mevcut ilçe başkanı İsmet Korkmaz'ın yeniden adaylığı konuşuluyor.



YARIN: AYDIN