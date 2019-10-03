Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı

Resmi Gazete'de 15 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Resmi Gazete'de 15 Mayıs'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Külliye'deki toplantıda son dönemde başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yargı reformu, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele konuları olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alındı.



2 SAAT SÜRDÜ



Yaklaşık 2 saat süren toplantıya eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut katıldı. Ayrıca, kurulun çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik konusu değerlendirildi.