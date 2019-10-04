3 büyükelçi güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi kabul gerçekleştirdi. Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo, Erdoğan tarafından ayrı ayrı kabul edilerek güven mektuplarını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi kabul gerçekleştirdi. Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo, Erdoğan tarafından ayrı ayrı kabul edilerek güven mektuplarını sundu. Erdoğan, son olarak MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti