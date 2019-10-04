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Aileler birbirine girdi

Aileler birbirine girdi
Giriş Tarihi: 4.10.2019

'in Edremit ilçesinde Roman üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Sergen D. (25) yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Sergen D. (25) yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hasan Nail Çalgı (32), saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bu arada kavga sırasında 2'si ağır 10 kişi de yaralandı. Katil zanlısı Sergen D. ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

OTAĞ FIRINCIOĞULLARI

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