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bugün kampa giriyor

AK Parti bugün kampa giriyor
Giriş Tarihi: 4.10.2019

Başkan başkanlığında gerçekleşecek olan 29. İstişare ve Değerlendirme toplantısı bugün başlıyor. Milletvekilleri, partinin kurucu üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve il başkanlarının katılacağı toplantıda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme toplantısı bugün başlıyor. Milletvekilleri, partinin kurucu üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve il başkanlarının katılacağı toplantıda yeni dönemin yol haritası belirlenecek. Kampta yarın Başkan Erdoğan açılış konuşması yapacak. Ardından basına kapalı oturumların yapılacağı kamp, 6 Ekim Pazar günü ise yine Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erecek. Kampta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar ile parti yönetimi de sunumlar yapacak.

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