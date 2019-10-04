Altunizade metrobüs durağındaki üst geçit paralı oldu

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımları, zamlar ve tatilleriyle gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karşılaştığı ilk sorunu dahi çözemedi. Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluğu çözmek için turnikeleri üst geçidin girişine çeken İmamoğlu, metrobüsü kullanmayıp sadece üst geçidi kullananların da para ödemesine sebep oldu. Durumdan rahatsız olan vatandaş isyan etti.

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üst geçidin girişine konuldu. Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanı sıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

"İLK KEZ KULLANACAĞIM"

Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, "Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım" dedi.



İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜ: ALT GEÇİTLERİ KULLANSINLAR

Sorunun tepkiyle karşılanması üzerine bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun üst geçidin paralı olması konusunda geri adım atılmayacağının sinyallerini vererek karşıya geçmek isteyenlere alt geçitleri kullanmalarını önerdi





SEL FELAKETİNDE DE SINIFTA KALMIŞTI

Göreve geldiği günden bu yana sadece iki sorunla karşılaşan İmamoğlu, sınıfta kaldı. İstanbul'da 17 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden 28 saat geçtikten sonra ortaya çıkan İmamoğlu, İBB yeleğiyle Eminönü'nde gerekli açıklamaları yaparak 3. tatilini yapmak üzere Bodrum'a geri dönmüştü.



