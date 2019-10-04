Aydın’da işler karışık

CHP’de kongre takviminin netleşmesinin ardından Aydın’da örgüt hareketlendi. CHP Aydın İl Başkanlığı için 4 adayın ismi konuşuluyor

HÜSEYİN KILIÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI (17)

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteğini alarak önceki seçimde İl Başkanlığı koltuğuna oturan mevcut Başkan Ali Çankır'ın kongrede tekrar aday olması bekleniyor. Fakat, Çankır'ın Nazilli'de yaşaması, il toplantılarına çok fazla katılmaması örgüt tabanının tepkisini çekti. Bu tepki nedeniyle Başkan Çerçioğlu'nun başka bir isim üzerinde çalışma yaptığı kulislerden sızan bilgiler arasında. Çerçioğlu'nun son yapılan il danışma meclisi ve ilçe başkanları toplantılarına eski Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte katılması Apaydın'ın il başkanlığına aday olabileceği söylentilerini de beraberinde getirdi. Apaydın'ın da parti içerisinde aktif rol almak istediği öğrenildi.



MUHALİFLER ADAY ARIYOR



Aydın CHP'deki muhalifler de kendi adaylarıyla kongreye girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Muhaliflerin adayı olarak eski İl Başkanı Bayram İnci ismi ön plana çıkıyor. İnci'nin örgütün desteğini arkasına aldığı belirtiliyor. Daha önce partiden ihracı mahkeme kararıyla durdurulan eski İl başkanlarından Barkan Kalınomuz'un da, kongrede aday olmak için nabız yokladığı ifade ediliyor. Kalınomuz'un 'örgütten azami destek bulursam aday olurum' dediği kaydediliyor



EFELER'DE ÇİFT LİSTE



Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'deki CHP kongresi, İl Başkanlığı seçimleri için de kilit rol oynayacak. 31 Mart seçimlerinde belediye meclis üyeliği için Efeler İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Barış Altıntaş'tan boşalan koltuğa oturan Polat Bora Mersin'in, Çerçioğlu'nun desteğini arkasına alarak yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP Efeler İlçe Başkanlığı seçimini kazanarak İl başkanlığı seçiminde ellerini güçlendirmek isteyen partideki muhalif kesimin ise aday olması beklenen Kaan Erçetin'i destekleyecekleri ifade ediliyor



DELEGE SEÇİMLERİ BEKLENİYOR



Söke'de ise kısa süre önce göreve getirilen mevcut ilçe başkanı Ali Özcan Kemal ile birlikte Melda Keskin'in adaylık için çalışma yürüttükleri belirtiliyor. Didim'de mevcut ilçe başkanı Nurettin Koçak ile Kazım Yılmaz'ın, Koçarlı'da da mevcut başkan Hasan Akın ile Mehmet Değirmenci'nin adaylık için isimleri geçiyor. Kuşadası, İncirliova, Germencik, Köşk, Kuyucak, Karpuzlu, Bozdoğan, Buharkent ve Karacasu'da mevcut başkanların dışında henüz aday bulunmazken yarışın Kasım'da yapılacak delege seçimlerinin ardından kızışması bekleniyor.



NAZİLLİ'DE TANSİYON YÜKSEK



Aydın'daki CHP ilçe kongreleri öncesi nabzın en yüksek attığı ilçe Nazilli gözüküyor. Mevcut ilçe başkanı Serkan Sevim ile birlikte Hakan Şensan, Özlem Burcu Ugan Sevim, Feyzullah Erkut'un isimleri adaylar arasında geçiyor. Muharrem İnce'ye verdiği destekten dolayı görevden alınan önceki başkan Ali Deveci'nin de tekrar aday olabileceği konuşuluyor.