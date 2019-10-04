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Elleri kelepçeli halde firar etti, her yerde arıyor

Elleri kelepçeli halde firar etti, polis her yerde arıyor

04.10.2019, 16:07

’ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere hastaneye getirilen firar etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere hastaneye getirilen şüpheli firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde işlemlerinin yapılması için hastaneye getirilen Ö.Y (24) isimi şüpheli bir anda koşarak kaçmaya başladı. Elleri kelepçeli olarak Hasan Efendi Mahallesi'ne doğru kaçan şüpheli sonrası, polis ekipleri alarma geçti. Hasan Efendi, Kurtuluş ve Cumhuriyet Mahallelerinde, kamu kurumlarının olduğu bahçelik alanlarda polis aramalarını sürdürürken şüpheli izini kaybettirdi.

Elleri kelepçeli olarak kaçan şahsı bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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