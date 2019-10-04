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Fırat’ın doğusunda için kara devriyesi başladı

Fırat’ın doğusunda güvenli bölge için kara devriyesi başladı

04.10.2019, 10:37

'ndan yapılan açıklamada, "’de Fırat’ın doğusunda tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." denildi.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi, Telabyad'ın doğusunda başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı" denildi.

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