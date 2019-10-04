Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye korkusu

Türkiye'nin 4 gemiyle Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korku ve paniği arttırdı. Rum Kesimi, İsrail'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı. Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazdı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla İsrail'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı.
RUMLARIN KORKUSU DEVAM EDİYOR
Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazdı. İnsansız hava araçlarının, arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacağı belirtildi. Türkiye, dün Yavuz Sondaj gemisini, Rumların hak iddia ettiği 7'nci parsele göndermişti..
RUMLARIN KORKUSU DEVAM EDİYOR
Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazdı. İnsansız hava araçlarının, arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacağı belirtildi. Türkiye, dün Yavuz Sondaj gemisini, Rumların hak iddia ettiği 7'nci parsele göndermişti..
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