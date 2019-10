‘Her ihtimale karşı planlarımızı yaptık’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 'A400M RETROFIT uygulamaları imza töreninde güvenli bölge çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 'A400M RETROFIT uygulamaları imza töreninde güvenli bölge çalışmalarıyla ilgili konuştu. Akar, "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Barışçıl çözüm için temasları sürdürdüklerini de söyleyen Akar, "Her ihtimale karşı planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalı" diye konuştu.