Kaçak göçmen ölümleri azaldı

Ege Bölgesi'ndeki illerden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 36 bin 600 kaçak göçmen, bu yılın ilk 9 aylık döneminde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ege Bölgesi'ndeki illerden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 36 bin 600 kaçak göçmen, bu yılın ilk 9 aylık döneminde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Verilere göre, 2018 yılında düzensiz göç olay sayısının 656 olduğu, 25 bin 398 mültecinin ve 61 organizatörün yakalandığı açıklandı. 65 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu yıl, kaçış girişimi ve mülteci sayısı yüzde 10 artarken, ölümlerde azalma görüldü.