Küresel dengelerin kilit ülkesi Türkiye

Fransız Le Monde, Türkiye'nin küresel dengeler açısından önemini irdeleyen bir analiz yayımladı. Haberde Ankara'nın ulusal çıkarlarını çok yönlü dış politikayla koruduğuna dikkat çekildi

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından Le Monde Gazetesi, S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, hatta sevkiyatların da başlaması nedeniyle ABD ile Türkiye arasında gerginlik yaşandığını vurgulayarak, Türkiye'nin NATO'dan ayrılabileceği korkusunun son günlerde ayyuka çıktığını yazdı.



HER ZAMAN BATI'YA YAKINDI AMA...



Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Batı ile yakın ilişki kurmasına rağmen, kesinlikle öngörülebilir bir müttefik olmadığının öne sürüldüğü haberde, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı ve 2003 yılındaki Irak tezkeresinin TBMM'den geçmemesine işaret edilerek, ABD ile ihtilafların aslında daha önce birçok kez ön plana çıktığı ifade edildi.



ABD İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE



Analizde ayrıca, Türkiye'nin boğazları kontrol etmesi, NATO'da ordusu en büyük 2. ülke konumunda bulunması, NATO'daki tek müslüman ülke olması ve İncirlik Üssü gibi nedenlerle ABD için ne kadar önemli bir ülke olduğunun altı çizildi. ABD ile anlaşmazlıkların zaman zaman fazla öne çıkmasına rağmen Türkiye'nin 'köprüleri yakma' niyetinde olmadığını vurgulayan Le Monde, Ankara'nın kendi güç ve imkanlarının farkında olduğunu ve çıkarlarını güç kullanarak ön planda tuttuğunu ifade etti. Türkiye'nin bölge politikası açısından Rusya'yı ABD'ye göre daha az zararlı gördüğü belirtilirken, bununla bağlantılı olarak Türkiye'nin uluslararası arenada sesini duyuran ve eski dengeleri bozan bir ülke olduğu vurgulandı. Buna örnek olarak ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünün küresel düzenine itiraz etmesi ve bu düzenin 5 ülke tarafından (BMGK daimi üyeleri) yönetilmesinin kabul edilemez bulduğunu ifade etmesi gösterildi.



ANKARA RUSYA'YI DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYOR



Türkiye-Rusya ilişkilerini de irdeleyen Le Monde, iki ülke arasındaki diyaloğun, kısa vadede Suriye krizinin geleceğine ve çözüm için gerçekleştirilen müzakerelere paralel olarak seyredeceğini öne sürerek, "Türkiye Batılı müttefiklerinin aksine Rusya'yı düşman ya da tehdit olarak görmüyor. İki ülkenin de işbirliğine duyduğu ilgi sebebiyle, ilişkilerin kopması senaryosu olası değil" ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca, Türkiye'nin Suriye'de Rusya için kilit müttefik olmayı sürdüreceğini belirtti.