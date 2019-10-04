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Sokak ortasında kardeşini vurdu

Sokak ortasında kardeşini vurdu
Giriş Tarihi: 4.10.2019

'da iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. (28) kardeşi Ali B'yi (25) sokak ortasında tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı.

Aydın'da iki kardeş arasında çıkan kavgada İsmail B. (28) kardeşi Ali B'yi (25) sokak ortasında tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı. Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 46 sokak üzerinde meydana geldi. İsmail B. ile kardeşi Ali B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail B. belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Ali B'nin ayaklarına ateş etti. Ayaklarından vurulan Ali B. kanlar içerisinde yere yığılırken ağabeyi İsmail B, olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ali B'yi hastaneye kaldırdı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından firar eden İsmail B, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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