Yine otobüs yandı

Şehirlerarası otobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla-Antalya yolunun Sakar Geçidi'nde seyir halindeki yolcu otobüsünde, yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, araçta hasar oluştu.

Şehirlerarası otobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde, yangın çıktı. Muğla-Antalya yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden İrfan Çelik otobüsü yol kenarına çekerek, 12 yolcuyu indirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, araçta hasar oluştu. ADEM ÜLKER