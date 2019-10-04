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Yine otobüs yandı

Yine otobüs yandı
Giriş Tarihi: 4.10.2019

Şehirlerarası otobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi. -Antalya yolunun 'nde seyir halindeki yolcu otobüsünde, çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, araçta hasar oluştu.

Şehirlerarası otobüs yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde, yangın çıktı. Muğla-Antalya yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden İrfan Çelik otobüsü yol kenarına çekerek, 12 yolcuyu indirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, araçta hasar oluştu.

ADEM ÜLKER

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